Развенчан миф о любви российских космонавтов к укропу 

Бывший заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев прокомментировал РИА Новости миф о том, что российские космонавты брали с собой укроп во время космических полетов. Его ранее озвучила британская журналистка с русскими корнями Лиза Хейзлдайн, рассуждавшая о любви россиян к этой приправе.

По его словам, существует перечень продуктов для космонавтов, в который входят свежие овощи и фрукты. Решение об отправке этих продуктов принимается в зависимости от того, настолько они скоропортящиеся.

«Мы даже огурцы не посылаем, потому что они плохо сохраняются. Помидоры, лук, чеснок, апельсины, грейпфруты [отправляем]. Мандарины тоже не посылали, потому что они плохо доходят. Укропа никогда не было», — рассказал Агуреев.

Он добавил, что ничего не знает об отправке укропа космонавтам, поскольку об этом не сказано ни в одном решении о доставке продуктов. Бывший заведующий отделом питания заручился, что такие просьбы ни разу не поступали с 1968 года, с тех пор как он начал заниматься космическим питанием.

31 августа Хейзлдайн посвятила материал в журнале New Statesman страсти россиян к укропу. В статье она попыталась объяснить сильную любовь к этому виду зелени в России. В то время как западная публика встречает укроп в ряде специфичных блюд, таких как маринованные огурцы или лосось по-скандинавски, россияне любят добавлять его повсеместно, утверждала автор.

Журналистка рассказала, что, если вбить в поисковик Russia dill (Россия укроп), то можно найти множество статей, авторы которых пытаются раскрыть секрет популярности этого растения. В Facebook даже есть группа DILLWATCH, которую ведет корреспондент Guardian по Центральной и Восточной Европы Шон Уокер. Сообщество посвящено обнаружению укропа в неожиданных местах и исследованию этого феномена.