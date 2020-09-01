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Шпик из российских магазинов оказался опасен для здоровья 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Шпик оказался опасен для здоровья
Фото: Wikimedia
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шпика и выяснил, что некоторые продукты оказались опасны для покупателей. Об этом говорится в документах, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».
В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Рублевский», «Микоян», «БахрушинЪ», «Таганский мясокомбинат», Fine Life и «Великолукский мясокомбинат».
Выяснилось, что образцы двух брендов, закупленных в магазинах, могут быть опасны для здоровья. Так, в шпике «Великолукский мясокомбинат» и «БахрушинЪ» превышено общее микробное число (КМАФАнМ), а в последнем помимо прочего обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
В шпике «Рублевский», «БахрушинЪ», Fine Life и «Великолукский мясокомбинат» специалисты обнаружили остаточные количества ветеринарных препаратов. Продукты «Рублевский» и «Таганский мясокомбинат» оказались сомнительной свежести.
По результатам проверки специалисты рекомендовали к покупке только шпик «Микоян». Продукты брендов «БахрушинЪ» и «Великолукский мясокомбинат» попали в черный список организации. Шпик брендов «Рублевский», «Таганский мясокомбинат» и Fine Life внесли в список товаров с замечаниями.
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