Как я готовлю очистки к приходу гостей 

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Так сложилось, что я всегда жила в достатке. Росла в крайне благополучной семье, потом вышла замуж за обеспеченного мужчина и сама устроилась на хорошую работу. Как следствие, — ни в чем не нуждалась, а уж в еде тем более.

Несмотря на это, с самого детства у меня сформировалось к продуктам какое-то бережное отношение. Доходило до того, что я боялась выкидывать крошки хлеба. Что уж говорить об очистках, остающихся после приготовления картофеля или моркови. К счастью, еще в студенческие времена подруга поделилась со мной рецептом очисток, и теперь я всегда готовлю их к приходу гостей. Это легкая и простая в приготовлении закуска на удивление никого не оставляет равнодушным.

Очистки можно брать любые. Я использую картофельные и морковные, но если вы также чистите яблоки и груши попробуйте добавить и их кожуру. Чистить плоды надо так, чтобы на кожуре оставалось побольше мякоти.

Затем обжарьте очистки: овощные — на растительном масле, фруктовые — на сливочном.

Далее — черед специй. Опять же к овощам добавляем соль, перец и другие приправы на свой вкус, а к фруктам сахар и, например, корицу. После этого отправляем очистки в духовку на 120 градусов. Когда очистки начнут хрустеть, будьте уверены, — они превратились в чипсы. Но, разумеется, такие домашние чипсы гораздо полезнее покупных.

Приятного аппетита!