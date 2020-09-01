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Как я готовлю очистки к приходу гостей 

Мира Маркина 47 минут назад
Как я готовлю очистки к приходу гостей
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Так сложилось, что я всегда жила в достатке. Росла в крайне благополучной семье, потом вышла замуж за обеспеченного мужчина и сама устроилась на хорошую работу. Как следствие, — ни в чем не нуждалась, а уж в еде тем более.
Несмотря на это, с самого детства у меня сформировалось к продуктам какое-то бережное отношение. Доходило до того, что я боялась выкидывать крошки хлеба. Что уж говорить об очистках, остающихся после приготовления картофеля или моркови. К счастью, еще в студенческие времена подруга поделилась со мной рецептом очисток, и теперь я всегда готовлю их к приходу гостей. Это легкая и простая в приготовлении закуска на удивление никого не оставляет равнодушным.
Очистки можно брать любые. Я использую картофельные и морковные, но если вы также чистите яблоки и груши попробуйте добавить и их кожуру. Чистить плоды надо так, чтобы на кожуре оставалось побольше мякоти.
Затем обжарьте очистки: овощные — на растительном масле, фруктовые — на сливочном.
Далее — черед специй. Опять же к овощам добавляем соль, перец и другие приправы на свой вкус, а к фруктам сахар и, например, корицу. После этого отправляем очистки в духовку на 120 градусов. Когда очистки начнут хрустеть, будьте уверены, — они превратились в чипсы. Но, разумеется, такие домашние чипсы гораздо полезнее покупных.
Приятного аппетита!
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