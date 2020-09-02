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Россиянам рассказали, как правильно выбрать мед 

РИА Новости и ещё 8 4 часа назад
Россиянам рассказали, как правильно выбрать мед
Фото: РИА Новости
Роскачество рассказало, как правильно выбирать и хранить мед, и когда в нем могут образоваться канцерогены.

"У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного — светло-желтая, у липового — янтарная, у гречишного — коричневая. Возможны различные оттенки, но натуральный мед всегда прозрачен",

— говорится в сообщении организации.
Мед может жидким и закристаллизованным: это естественный процесс, который не лишает его полезных свойств, но чем больше фруктозы, тем медленнее кристаллизация.
Распознать поддельный мед можно в лаборатории, но грубую подделку можно определить и самостоятельно.

"Чтобы проверить это, в небольшое количество меда добавьте каплю йода. Если мед посинеет, значит, перед вами продукт, в который добавили крахмал для загущения",

— советует заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Она также обратила внимание, что, когда продавцы растапливают прошлогодний мед, чтобы выдать его за новый урожай, полезные свойства теряются, и образуется канцероген — оксиметилфурфурол.

"По европейскому законодательству допустимо присутствие 40 миллиграмм оксиметилфурфурола в одном килограмме продукта. По российскому стандарту — 25 миллиграмм на один килограмм: это самый строгий норматив в мире",

— сообщила Саратцева.
Идеальные условия хранения меда — темное прохладное место с температурой не более 20 градусов, рекомендуемый срок хранения — один год в плотно закрытой таре, два года — в герметичной емкости. При температуре минус З6 градусов Цельсия мед замерзает, а его объем при этом уменьшается на 10%.
Кислый неприятный привкус свидетельствует о том, что начался процесс брожения, выраженный карамельный вкус — о том, что мед подвергался перегреву. Эксперты обращают внимание, что в процессе переработки и фасовки допускается нагревание меда не выше 40 градусов. Мед экзотических сортов — в большинстве случаев либо купаж, либо фальсификация.

"Самой распространенной уловкой (продавцов) является ботаническая фальсификация меда, когда недорогие сорта путем купажирования, а в некоторых случаях — добавления в них красителей и ароматизаторов, — выдаются за дорогие. Поэтому с осторожностью относитесь к прилавкам с большим количеством экзотических сортов меда",

— говорится в сообщении.
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Еда , Елена Саратцева
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