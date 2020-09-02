Россиянам объяснили, как правильно выбрать мед 

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать и хранить мед, и когда в нем образуются канцерогены.

"У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного — светло-желтая, у липового — янтарная, у гречишного — коричневая. Возможны различные оттенки, но натуральный мед всегда прозрачен",

— поясняют специалисты.

Мед может быть жидким и закристализованным — это вполне естественный процесс, не лишающий продукта полезных свойств. Однако чем больше фруктозы, тем медленнее происходит кристаллизация.

Чтобы проверить качество меда, эксперты советуют добавить в небольшое количество продукта каплю йода:

"Если мед посинеет, значит, перед вами продукт, в который добавили крахмал для загущения".

Кроме того, когда недобросовестные продавцы растапливают прошлогодний мед, чтобы выдать его за новый урожай, полезные свойства теряются и образуется канцероген оксиметилфурфурол. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева

"По европейскому законодательству допустимо присутствие 40 миллиграмм оксиметилфурфурола в одном килограмме продукта. По российскому стандарту — 25 миллиграмм на один килограмм: это самый строгий норматив в мире".

Лучше всего мед хранить в темном прохладном месте при температуре не более 20 градусов. Кислый неприятный вкус говорит о том, что начался процесс брожения, а карамельный вкус о том, что мед подвергся перегреву.