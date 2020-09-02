Россиян предупредили о вреде фруктов для фигуры 

Чрезмерное потребление фруктов может навредить фигуре, поскольку люди не склонны воспринимать их в качестве источника энергии, тогда как в действительности сладкие плоды содержат в себе немало сахара, в частности — фруктозы. Об этом россиян предупредила диетолог Ольга Шестакова . Ее слова приводит издание «Росбалт».

«Данный вид сахара не вызывает чувства сытости, более того, у некоторых людей способен стимулировать аппетит. Вы когда-нибудь замечали, как вам сильно хочется есть буквально через час после того, как вы перекусили яблоком? Если да, то вы в числе счастливчиков, которые реагируют на фрукты повышением аппетита», — отметила Шестакова.

Кроме того, по словам диетолога, фруктоза опаснее обычного сахара тем, что ее избытки превращаются в жир в десять раз быстрее. Из-за этого злоупотребление фруктами может привести не только к набору веса, но и к накоплению жира в печени.

При этом Шестакова признала, что фрукты должны быть в рационе, но в умеренных количествах.

«Верхняя рекомендуемая граница — четыре порции в день. Величина одной примерно равняется 80 граммам», — заключила она.

Ранее Шестакова назвала кабачок идеальным овощем для снижения веса с низким содержанием калорий и большим количеством витаминов. По ее словам, в кабачке содержатся такие витамины, как В1, В2, С, РР, А, а также полезные микроэлементы — калий, магний, цинк, сера, натрий, фосфор.