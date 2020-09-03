Назван способ проверить качество растворимого кофе 

Определить качество растворимого кофе можно по осадку в холодной воде, заявила АГН "Москва" специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева

"Если при растворении кофе в холодной воде на дне образуются осадки, это свидетельствует о нарушении технологии производства или добавлении молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а значит, и о низком качестве кофе", — сказала она.

Эксперт добавила, что качественный кофе должен растворяться как в холодной, так и в горячей воде.

Кроме того, специалист посоветовала хранить продукт в упаковке с герметичной крышкой, так как из-за влажности напиток может потерять вкус и аромат.