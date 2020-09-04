Почему нельзя есть сырую картошку 

Большинство овощей можно употреблять в пищу в сыром виде. Однако существуют исключения. Одно из них — картошка. Есть без термической обработки этот овощ попросту опасно. Причём по самым разным причинам.

Соланин

Одна из основных причин — это соланин, яд, который содержится в клубнях. Больше всего его в ботве и в «ягодах», образующихся из цветков картофеля. Благодаря им в прошлом думали, что эта культура — несъедобная. Когда картофель только привезли из Северной Америки, европейские крестьяне даже отказывались высаживать овощ и употреблять его в пищу из-за некоторых случаев отравлений.

В действительности всё дело в том, что большинство не догадывалось: есть надо клубни. Причём обработанным определённым образом. Тогда никаких проблем не возникает.

Смертельно опасным соланин становится в очень больших количествах, начиная от 200 мг. Точная дозировка зависит от веса человека, того в каком состоянии находятся почки и печень. Но от 400 мг умирает большинство в любом случае. Зеленоватый картофель обычно имеет повышенный уровень соланина

Если вы когда-нибудь обращали внимание на то, что зелёные клубни настоятельно не рекомендуют употреблять в пищу, то это напрямую связано с соланином. Именно он окрашивает кожицу в изумрудный оттенок с лёгкой примесью землянистого. Правда, в клубнях вне зависимости от их вида соланина всё же слишком мало, чтобы всерьёз отравиться, даже если есть картофель сырым. Но и пользы от здоровья тоже не будет.

Паразиты

Однако соланин — это далеко не единственная проблема, с которой столкнутся желающие полакомиться сырой картошечкой. Клубни могут быть поражены яйцами глистов. Они очень хорошо адаптируются к земле, а грунт позволяет паразитам спокойно переживать даже суровые зимы. И не стоит забывать, что исключительно одними глистами всё может не ограничиться. Есть и другие паразиты, причём в большом количестве.

Именно по этой причине все овощи и фрукты необходимо перед употреблением тщательно мыть. А картофель лучше всего подвергать термической обработке. Дело в том, что в кожуре клубней могут быть микротрещины, которые люди при обычной чистке не заметят. Но этого достаточно, чтобы внутрь попали паразиты и отложили там яйца. Термическая обработка убивает подобную живность, защищая тем самым человека.

Реакция нашего организма на крахмал

Любой картофель в той или иной степени богат крахмалом. В одних клубнях его содержится больше, в других — на порядок меньше. Но в том или ином количестве он присутствует везде. Организм человека не предназначен для усвоения крахмала в чистом виде, то есть без термической обработки. И особенно хорошо это ощущается при поглощении данного вещества в значительных объёмах. Так что увлечение сырой картошкой может обернуться значительными проблемами ЖКТ: запор или же расстройство, метеоризм, рези, дискомфорт. Полезные вещества будут с трудом усваиваться. Конечно, это не так опасно, как яд или паразиты. Но приятного тоже мало.

Следы удобрений и средств от колорадских жуков

Картофель, который мы покупаем в магазине, выращивается промышленными масштабами. И понятно, что в таких объёмах никто вручную колорадского жука собирать не станет. Для защиты урожая используются химикаты. Большинство из них разрешено государственными стандартами как раз потому, что эти составы распадаются при термической обработке. Но при этом чиновники, утверждающие такие требования и критерии оценки безопасности применения разных веществ, рассчитывают на то, что потребитель будет подвергать картофель высоким температурам. Колорадский жук, или колорадский картофельный жук, или картофельный листоед

Иными словами: картофель из магазина можно есть, но только не в сыром виде. Запекать, варить, жарить — без проблем, всё безопасно согласно установленным стандартам.

Адаптация ЖКТ

Картофель привезён в Европу относительно недавно. Тем не менее с тех пор прошло достаточно времени, чтобы для нас он уже встроился в привычную нашим организмам пищевую цепочку. Только мы, как и наши предки, привыкли есть картофель вареным или печеным. В любом случае, не сырым. Это означает, что в ЖКТ есть полезные для нас микроорганизмы, которые будут участвовать в переваривании именно такой пищи. А вот сырой картофель способен вызвать вредный дисбаланс.

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Сейчас поклонников сыроедения становится всё больше. Они указывают на то, что это — возвращение к истокам, полезное для здоровья. Но если сырой огурец или помидор действительно, как минимум, не причинят вреда организму, то с картофелем это однозначно сказать нельзя. И единичные случаи не позволяют сделать однозначный вывод о безвредности такой пищевой практики. Поэтому лучше всего не экспериментировать, а подвергать овощ термической обработке.