Пять причин чаще есть сливы 

Слива — удивительно популярный фрукт. Их выращивают на всех континентах, за исключением Антарктиды. Но что вам известно об этих косточковых плодах? Вот пять причин, почему стоит есть их почаще.

Полезны для пищеварительной системы

Сливы хорошо помогают от запоров и других проблем пищеварения. В них полно клетчатки, а также содержится сорбит, который стимулирует перистальтику кишечника.

Защищают сердце

В сливах есть калий, который помогает регулировать высокое кровяное давление и даже снижает риск инсульта. Свежая слива среднего размера содержит целых 113 мг калия.

Богаты антиоксидантами

В сливах содержится масса антиоксидантов, таких как полифенолы и хлорогеновая кислота. Кстати, именно хлорогеновая кислота делает, например, кофе полезным для здоровья.

Предотвращают диабет

У слив низкий гликемический индекс — вот почему их наличие в рационе помогает держать под контролем сахар в крови и таким образом снижать риск возникновения диабета второго типа.

Укрепляют кости

В ходе исследования в университетах Флориды и Оклахомы в США одной фокусной группе давались сушеные сливы (чернослив), а второй — сушеные яблоки. И те и другие дополнительно получали кальций и витаминные добавки, содержащие витамин D. В результате выяснилось, что группа людей, получавших сливы, обладает значительно более высокой плотностью костной ткани, чем те, кто употреблял сушеные яблоки. Исследовались кости позвоночника и предплечий.