Вредно ли готовить еду в фольге 

Многие хозяйки готовят некоторые блюда в фольге. Так еда получается нежной, сочной и, конечно же, вкусной, а время приготовления заметно сокращается. Однако полезен ли такой способ приготовления для здоровья. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

На данный момент единого мнения о влиянии фольги на здоровье человека пока нет. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что ее вред минимален, если использовать правильно.

Эксперты считают, что хранить готовую еду в фольге, поместив ее в холодильник, абсолютно безопасно. Так как в этом случае частицы алюминия не попадают в еду. Что касается термического воздействия, то дела обстоят иначе. Под действием горячих температур в пищу может попасть от одного до двух миллиграммов алюминия. Особенно, если вы запекаете или разогреваете в фольге соленую или кислую пищу. В конечном итоге состав продукта немного изменится.

Считается, что алюминий чаще попадает из фольги в пищу в кислой среде при приготовлении блюд с использованием томатов, лимона, маринованных огурцов, сметаны, поваренной соли, алкоголя и прочего. Кислота, соль и алкоголь растворяют алюминий, и он легко проникает в пищу.

Известно, что исследования пока не доказали, что эта химическая реакция может стать причиной рака или другого серьезного заболевания. Однако алюминий имеет свойство накапливаться в легких, почках, щитовидной железе и головном мозге.

Специалисты советуют ограничить применение фольги на кухне, и последовать примеру известных поваров, которые вместо нее используют пергаментную бумагу или деревянные дощечки.