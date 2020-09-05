Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вредно ли готовить еду в фольге 

Анастасия Иванова 1 час назад
Вредно ли готовить еду в фольге
Фото: depositphotos.com
Многие хозяйки готовят некоторые блюда в фольге. Так еда получается нежной, сочной и, конечно же, вкусной, а время приготовления заметно сокращается. Однако полезен ли такой способ приготовления для здоровья. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
На данный момент единого мнения о влиянии фольги на здоровье человека пока нет. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что ее вред минимален, если использовать правильно.
Эксперты считают, что хранить готовую еду в фольге, поместив ее в холодильник, абсолютно безопасно. Так как в этом случае частицы алюминия не попадают в еду. Что касается термического воздействия, то дела обстоят иначе. Под действием горячих температур в пищу может попасть от одного до двух миллиграммов алюминия. Особенно, если вы запекаете или разогреваете в фольге соленую или кислую пищу. В конечном итоге состав продукта немного изменится.
Считается, что алюминий чаще попадает из фольги в пищу в кислой среде при приготовлении блюд с использованием томатов, лимона, маринованных огурцов, сметаны, поваренной соли, алкоголя и прочего. Кислота, соль и алкоголь растворяют алюминий, и он легко проникает в пищу.
Известно, что исследования пока не доказали, что эта химическая реакция может стать причиной рака или другого серьезного заболевания. Однако алюминий имеет свойство накапливаться в легких, почках, щитовидной железе и головном мозге.
Специалисты советуют ограничить применение фольги на кухне, и последовать примеру известных поваров, которые вместо нее используют пергаментную бумагу или деревянные дощечки.
Видео дня. Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роскошная красота
Роскошная красота
В Сети назвали самые полезные секреты в постели
В Сети назвали самые полезные секреты в постели
Экс-солистка SEREBRO показала обнаженное фото
Экс-солистка SEREBRO показала обнаженное фото
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Какими сейчас стали супермодели 90-х
10:49
Какими сейчас стали супермодели 90-х
Красота Звёзды
Как остановить выпадение волос
02:01
Как остановить выпадение волос
Красота Здоровье
Россиян предупредили о дефиците шампанского
00:26
Россиян предупредили о дефиците шампанского
Еда
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
02:13
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
Звёзды Любовь
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
01:00
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
Звёзды
Как не замерзать даже в самые суровые холода
03:03
Как не замерзать даже в самые суровые холода
Здоровье
Почему советские женщины так любили домашние халаты
02:44
Почему советские женщины так любили домашние халаты
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение