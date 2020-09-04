10 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике 

Хотя казалось бы, что лучшим местом хранения продуктов является холодильник, оказывается, что не все продукты питания должны находиться именно там. Стоит отметить, что существует некая группа продуктов, которая никогда не должна попасть в холодильник! Ниже вы увидите их список, и часть приятно вас удивит.

1. Бананы

Бананы в холодильнике? Забудьте! Бананы должны храниться на прилавке или столе до тех пор, пока не созреют. Низкие температуры замедляют процесс их созревания, в то время как влажность и темные холодильники ускоряют их гниение.

2. Авокадо

Если вы купили авокадо, которые еще не спелые, ни в коем случае не кладите их в холодильник — храня их в прохладном месте, вы значительно замедляете процесс созревания. Положить авокадо в холодильнике имеет смысл только тогда, когда он уже созрел.

3. Картофель

Картофель должен лежать в прохладном, сухом и темном месте. Слишком низкая температура в холодильнике может ускорить превращение крахмала в сахар. Рекомендуется также не хранить картофель в пластиковых пакетах.

4. Чеснок

Очень странно, но чеснок в холодильнике начнет прорастать, а также быстрее заплесневеет и станет эластичным.

5. Хлеб

Ничего не сушит хлеб более, чем холодильник. Хлеб очень быстро станет настолько жестким, что его неприятно будет даже жевать.

6. Кофе

Каждый вид кофе для сохранения требует сухое и теплое место, и холодильник не самое теплое место в доме. Лучше хранить его в шкафу.

7. Оливковое масло

Хранение оливкового масла в холодильнике приводит к сокращению срока его годности. И если вы хотите пользоваться свежим маслом, то храните масло хоть где, но не в холодильнике.

8. Арахисовое масло

В отличие от большинства джемов, арахисовое масло должно храниться вне холодильника. Если положить его в холодильник, то может получится так, что она станет жесткой и сухой. Безопаснее всего будет держать его в прохладном, темном и сухом месте (например в шкафчике). Благодаря этому масло сохранит свою мягкую консистенцию.

9. Яйца

Здесь мнения разделились, хотя одно из исследований предполагает, что хранение яиц в холодильнике портит их натуральный вкус, поэтому стоит их держать вне холодильника — при комнатной температуре.

10. Кетчуп

В современный кетчуп добавляют столько консервантов, что кетчуп храниться вне холодильника множество дней, так что не стоит занимать место в холодильнике.