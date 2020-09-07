Назван идеальный завтрак для похудения 

Сертифицированный фитнес-тренер Аарон Браун назвал способствующие похудению блюда на завтрак. Его слова приводит издание Express.

Желающим похудеть эксперт советует плотно и сытно завтракать, чтобы грамотно контролировать аппетит. Он описал три варианта идеального завтрака для снижения веса. В первом случае он рекомендовал молочные продукты, птицу, говядину, белую рыбу и морепродукты. Пища, богатая нежирным белком, быстрее утоляет голод и предотвращает переедание, объясняет Браун.

Второй вариант полезного завтрака включает продукты с высоким содержанием белка, здоровых жиров и клетчатки, к примеру, лососевые виды рыбы, яйца, фрукты и овощи. Третий вариант утренней трапезы — блюда из яиц в сочетании с авокадо, жирной рыбой, шпинатом, грибами и овощами.

Ссылаясь на проведенные исследования, Браун утверждает, что потребление большей части дневного рациона утром уменьшает чувство голода и способствует потере веса. Он отмечает, что желательно отводить 50 процентов суточной нормы калорий на завтрак, 30 процентов съедать за обедом, а остальное количество — во время ужина.