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Назван идеальный завтрак для похудения 

Lenta.ru и ещё 13 33 минуты назад
Назван идеальный завтрак для похудения
Фото: Lenta.ru
Сертифицированный фитнес-тренер Аарон Браун назвал способствующие похудению блюда на завтрак. Его слова приводит издание Express.
Желающим похудеть эксперт советует плотно и сытно завтракать, чтобы грамотно контролировать аппетит. Он описал три варианта идеального завтрака для снижения веса. В первом случае он рекомендовал молочные продукты, птицу, говядину, белую рыбу и морепродукты. Пища, богатая нежирным белком, быстрее утоляет голод и предотвращает переедание, объясняет Браун.
Второй вариант полезного завтрака включает продукты с высоким содержанием белка, здоровых жиров и клетчатки, к примеру, лососевые виды рыбы, яйца, фрукты и овощи. Третий вариант утренней трапезы — блюда из яиц в сочетании с авокадо, жирной рыбой, шпинатом, грибами и овощами.
Ссылаясь на проведенные исследования, Браун утверждает, что потребление большей части дневного рациона утром уменьшает чувство голода и способствует потере веса. Он отмечает, что желательно отводить 50 процентов суточной нормы калорий на завтрак, 30 процентов съедать за обедом, а остальное количество — во время ужина.

«Участники эксперимента, придерживающиеся такой схемы, за 12 недель сбросили примерно девять килограммов, а те, у кого основным приемом пищи был обед, потеряли 3,5 килограмма», — подчеркнул фитнес-тренер.

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Еда , Как похудеть , Как похудеть , Аарон Браун
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