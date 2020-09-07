Стало известно, что есть перед сном, чтобы сжечь жир 

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков объяснил, что поздний ужин не только допускается при похудении, но и помогает избавиться от лишнего жира.

«Все, что касается ужина, неизменно вызывает споры среди диетологов. Одни говорят, что есть нужно строго до 18.00, другие — что за 4 часа до сна. Не проверяйте эти теории на себе. Давайте обратимся к физиологии. Похудение регулируют определенные гормоны. Самый мощный жиросжигатель — это соматотропин. Он выделяется во время ночного сна и может помочь избавиться, пока вы спите, от 150-200 граммов жировой ткани.

Однако инсулин блокирует действие соматотропического гормона. Чтобы этого не произошло, надо отказаться вечером от большинства круп, фруктов, молочных продуктов. Их лучше употреблять до 17-18 часов, поскольку они имеют очень высокий инсулиновый индекс (ИИ)», — пояснил диетолог.

Доктор порекомендовал незадолго до сна есть продукты с низким ИИ — мясо, рыбу, белок, морепродукты и овощи.

Стейк с овощами — хороший вариант. Во время переваривания мяса содержащиеся в нем аминокислоты стимулируют выработку соматотропного гормона и сжигание жира, уточнил профессор.