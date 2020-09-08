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Россиян научили выбирать виноград 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Россиян научили выбирать виноград
Фото: «Коммерсантъ»
Эксперты Роскачества научили россиян выбирать качественный виноград. Специалисты советуют покупателям обращать внимание на цвет и гибкость веток виноградной грозди, а также плотность самих ягод. Об этом говорится в рекомендациях, поступивших в «Ленту.ру».
Как пояснили в организации, о качестве продукта свидетельствует состояние веток гроздей. Они должны быть зелеными и гибкими, в противном случае виноград залежался. Ветки первыми высыхают и буреют, после чего портятся ягоды. Виноградины должны быть плотными и налитыми, а их кожица упругой, без пятен и дефектов. По словам экспертов, не стоит брать опавшие с грозди ягоды. Если виноградины лежат отдельно от ветки, они быстро портятся, в них могут начать развиваться микроорганизмы.
Мыть виноград лучше всего перед едой, поскольку заранее вымытые ягоды быстро испортятся. Хранить виноград следует в холодильнике в отдалении от продуктов с сильным запахом, поскольку ягоды могут впитывать посторонние запахи.
В организации отметили, что основная часть винограда на прилавках российский магазинов импортирована из других стран (Турции, Молдавии, Узбекистана и Индии). В России 90 процентов выращенного винограда направляется на производство вина. Остальной продукт поступает из Краснодарского края, Крыма, Дагестана, Кабардино-Балкарии.
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