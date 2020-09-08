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Назван лучший «Российский» сыр 

Lenta.ru 2 часа назад
Назван лучший «Российский» сыр
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сыра «Российский» и назвал лучший продукт. Об этом говорится в материалах, которые поступили в «Ленту.ру».
В общей сложности специалисты проверили продукты семи брендов: «365 дней», «Радость Вкуса», Valio, «Белебеевский», «Киприно», «Луговая свежесть» и «Простосыр». Все проверенные образцы оказались безопасны для здоровья, однако у специалистов возникли вопросы к вкусу продуктов.
Так, у всех сыров, кроме Valio, оказалась тонкая подсохшая корочка. Сыры «Луговая свежесть», «365 дней» и «Простосыр» имеют слабую эластичность.

«Вкус у проверенного сыра умеренно выраженный сырный, но при этом в одних образцах чувствуется привкус пастеризации, в других легкая горечь или легкий запах топленого масла», — сказали в «Росконтроле».

Ни в одном из изученных образцов не нашли немолочного жира.
Формально эксперты рекомендовали к покупке все проверенные сыры. Однако специалисты предупредили, что купленный сыр может иметь нетипичную консистенцию или привкус. Лидером среди исследованных образцов оказался сыр «Луговая свежесть».
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