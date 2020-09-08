Почему есть много говядины опасно для здоровья 

Говядина — наиболее распространенный вид мяса, можно сказать это один из любимых сортов населения. Она является первоклассным источником пищевых белков, поскольку содержит все необходимые для человеческого организма и незаменимые ничем аминокислоты. Но, тем не менее, несмотря на ряд полезных свойств, говядина может нанести организму вред. Об этом сейчас и расскажет «Рамблер».

Говядина — мясо крупного рогатого скота, поэтому в сыром виде оно красного цвета. В нем больше питательных элементов, чем в мясе птицы или в рыбе.

Польза говядины: низкая калорийность и высокая питательность: легко усваивается после долгой болезни, облегчает послеоперационный период;

низкое содержание жира: минимальная нагрузка на печень, почки и сердечно-сосудистую систему;

ускоряет метаболизм: отлично подходит тем, кто сидит на диете;

легко усваиваемый белок: полезно маленьким детям и людям преклонного возраста;

уникальный набор полезных элементов: укрепляет нервную систему, улучшает сон, избавляет от бессонницы, стимулирует мозговую деятельность;

витамин Е: помогает сохранять молодость и красоту;

железо в природной форме: способствует кроветворению, борется с анемией, повышенной утомляемостью, слабостью, низкой работоспособностью;

сочетание витаминов: укрепляет зубы, ногти, волосы, кожу, повышает иммунитет;

максимально естественная пропорция витаминов и микроэлементов: блюда из говядины позволяют поддерживать нормальный уровень кислотности в желудке, нормализуют кислотный баланс при гастрите.

Но при всем этом списке достоинств у говядины есть и обратная сторона — она может нанести организму серьезный вред. Как правило, это случается при чрезмерном употреблении этого вида мяса.

Вред говядины: проблемы пищеварения, связанные с нарушениями в работе печени, почек, поджелудочной железы или желудка;

формирование холестериновых бляшек в сосудах, которое может привести к нарушению работы миокарда;

остеохондроз, развивающийся на фоне снижения тонуса сосудов;

общее снижение иммунитета в связи с ухудшением проходимости сосудов;

застойные явления в кишечнике могут стать причиной отложения солей мочевой кислоты, развития заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата;

повышение риска развития онкологических заболеваний пищевода или кишечника.

Как говорится, все хорошо в меру! Следует помнить, что мясные продукты не должны составлять более 30% недельного меню взрослого человека. Диетологи считают, что пользу и вред говядины можно контролировать тем, что употреблять не более 150 грамм на один прием пищи (детям — не более 80 грамм), а общее количество не должно быть более 500 грамм. Блюда из говядины рекомендуют включать в меню 3-4 раза в неделю.