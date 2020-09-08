Что удивительного можно приготовить из кабачков 

Кабачок хорошо известен как эффективное средство для уменьшения веса, которое имеет большую питательную ценность. Помимо этого, он способствует укреплению здоровья глаз и предотвращает все болезни, которые появляются из-за дефицита витамина С. «Рамблер» сделал подборку блюд, главным «героем» которых является этот овощ.

Тарт с кабачками

мука — 220 г;

сливочное масло — 150 г;

желток — 1 шт;

щепотка соли. Вам потребуется:

козий сыр — 100 г;

яйца — 2 шт;

жирные сливки — 150 мл;

кабачок — 2 шт:

чеснок — 2 зуб;

веточки мяты;

оливковое масло;

тертый мускатный орех на кончике ножа;

соль, черный перец. Для начинки:

Для теста муку и соль просейте в миску, добавьте нарезанное кубиками сливочное масло, перетрите до образования крошки. Желток чуть взбейте, добавьте в миску, вымесите гладкое тесто, влив немного холодной воды, если тесто крошится. Сформируйте из теста шар, уберите в холодильник на 30 минут.

Раскатайте тесто между двумя листами бумаги для выпечки. Снимите верхний лист и аккуратно выложите тесто в форму для тартов так, чтобы бумага оказалась сверху, и уберите основу в холодильник на 30 минут.

Духовку разогрейте до 190 °С. Обрежьте лишнее тесто, насыпьте в основу на бумагу сухую фасоль или пекарские бобы, поставьте в духовку на 10–15 минут.

Для начинки кабачки очистите (молодые цукини можно не очищать), нарежьте кубиками, чеснок очистите и измельчите. Обжарьте овощи на оливковом масле до полуготовности. Листочки мяты снимите с веточек и порубите.

Слегка взбейте яйца и сливки, добавьте перец, соль, мускатный орех, мяту и кабачки, перемешайте.

Удалите с основы груз и бумагу, выложите в основу начинку, посыпьте раскрошенным сыром. Выпекайте тарт до готовности, 20–25 минут. Подавайте теплым или остывшим.

Паста с кабачками и помидорами

спагетти — 100 г;

кабачок или цукини — 75 г;

помидоры черри — 75 г;

чеснок — 1/2 зубчика;

сливки 30% — 100 мл;

сыр твердый (пармезан) — 12.5 г;

масло растительное;

соль, перец молотый. Вам потребуется:

Пасту отварите до состояния «al dente» (на зубок, макароны должны быть чуть твердыми внутри, не разваренными) в большом количестве подсоленной воды. Процедите, сохраняя немного жидкости.

Кабачок помойте, срежьте основание, и натрите на терке для корейской морковки либо порежьте ножом на тонкие полоски. Помидоры разрежьте пополам. Базилик крупно порежьте.

В большой сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте кабачок и обжарьте, помешивая, 2-3 минуты, пока большая часть не начнет румяниться. Добавьте помидоры и выдавите чеснок. Перемешайте и томите 1-2 минуты до мягкости помидор.

Добавьте сливки, базилик и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Соус доведите почти до кипения. Добавьте пасту, перемешайте и, если блюдо покажется слишком густым, добавьте немного жидкости, оставшейся после отваривания макаронных изделий, доводя до нужной консистенции.

Разложите блюдо по сервировочным тарелкам, приправьте молотым черным перцем и щедро посыпьте сыром. Подавайте немедленно.

Салат с кабачками-гриль

молодые кабачки — 2 шт;

томаты Черри — 200 г;

зернистый обезжиренный творог — 100 г;

чеснок — 3 зуб;

листья рукколы;

петрушка;

укроп;

оливковое масло;

соль, молотый перец. Вам потребуется:

Нарежьте кабачки колечками толщиной 5 миллиметров. Затем смажьте сковороду-гриль маслом с помощью кулинарной кисти. Нагрейте и выложите на нее кольца кабачков. Перед тем, как перевернуть кабачки, смажьте их растительным маслом.

Приготовьте чесночную намазку. Зелень мелко порубите ножом и отправьте в глубокую миску или ступку. Добавьте соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Влейте пару ложек оливкового масла. Хорошо перетрите зелень со специями. Соедините вместе обжаренные кабачки и намазку и тщательно перемешайте.

В каждую тарелку выложите листья рукколы. Отправьте туда же вкусные кабачки-гриль. Разбросайте по тарелке помидоры и добавьте по одной столовой ложке зернистого творога. Вкусный и ароматный салат готов.