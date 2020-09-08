Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитый повар раскрыл секрет приготовления идеальных макарон 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Знаменитый британский шеф-повар и ведущий телешоу «Адская кухня» Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления идеальной пасты «аль денте». Видео с его рекомендациями опубликованы на YouTube-канале Cooking basics with Gordon Ramsay.

«Пасту легко недоварить или переварить. Я научу вас, как сделать ее идеальной», — пообещал Рамзи.

Он советует взять вместительную кастрюлю, чтобы у макарон было достаточно места равномерного провариться, и наполнить ее водой. Затем нужно слегка посолить, добавить оливкового масла и довести воду до кипения.
Повар рекомендует засыпать макароны, когда вода начинает бурлить. При приготовлении спагетти он советует опустить в кипящую воду сначала один конец макарон, а, когда тот размякнет, поместить остальную часть. Рамзи настаивает, что готовить это блюдо надо строго по времени, и предлагает воспользоваться таймером.
По его словам, степень готовности пасты можно определить пальцами. «"Аль денте". Не твердая, не сильно твердая, а просто приятная и слегка плотная внутри. И точно не хрустящая», — описал повар идеальное состояние блюда.
Когда макароны готовы, Рамзи сливает воду через дуршлаг и приправляет блюдо большим количеством соли и перца. Затем он добавляет столовую ложку оливкового масла и размешивает, чтобы макароны не слиплись. «Она уже перед вами, чудесная паста "аль денте", — подытоживает шеф-повар. — Идеально приготовлена».
Ранее британский шеф-повар Джефф Бейкер, в прошлом готовивший для королевы Елизаветы II, раскрыл секрет приготовления идеальных жареных сосисок. Этот продукт нужно доставать из холодильника за 20 минут до приготовления. Если не сделать этого, есть риск, что сосиски прожарятся неравномерно, а их кожица может лопнуть.
Последние новости
Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком ФСБ и СКР провели обыски в Минэнерго ФСБ и СКР провели обыски в Минэнерго
Женский форум
Еда , Видео , Гордон Рамзи , Елизавета II
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван идеальный завтрак для похудения
Назван идеальный завтрак для похудения
Продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Выяснилось, что съесть перед сном, чтобы сжечь жир
Выяснилось, что съесть перед сном, чтобы сжечь жир
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
00:30
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
Звёзды Любовь
Как выглядит повзрослевшая дочь Юлии Началовой
03:30
Как выглядит повзрослевшая дочь Юлии Началовой
Дети Звёзды
Постройневшая звезда КВН снова сильно поправилась
03:18
Постройневшая звезда КВН снова сильно поправилась
Красота Звёзды
Когда беруши становятся опасными
04:28
Когда беруши становятся опасными
Здоровье
Как по цвету определить калорийность яблок
02:46
Как по цвету определить калорийность яблок
Еда Здоровье
Что делать, чтобы не пахнуть по-старушечьи
04:17
Что делать, чтобы не пахнуть по-старушечьи
Здоровье
Стало известно, когда Бари Алибасов разведется
03:10
Стало известно, когда Бари Алибасов разведется
Любовь Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение