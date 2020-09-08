Знаменитый британский шеф-повар и ведущий телешоу «Адская кухня» Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления идеальной пасты «аль денте». Видео с его рекомендациями опубликованы на YouTube-канале Cooking basics with Gordon Ramsay.

«Пасту легко недоварить или переварить. Я научу вас, как сделать ее идеальной», — пообещал Рамзи.

Он советует взять вместительную кастрюлю, чтобы у макарон было достаточно места равномерного провариться, и наполнить ее водой. Затем нужно слегка посолить, добавить оливкового масла и довести воду до кипения.

Повар рекомендует засыпать макароны, когда вода начинает бурлить. При приготовлении спагетти он советует опустить в кипящую воду сначала один конец макарон, а, когда тот размякнет, поместить остальную часть. Рамзи настаивает, что готовить это блюдо надо строго по времени, и предлагает воспользоваться таймером.

По его словам, степень готовности пасты можно определить пальцами. «"Аль денте". Не твердая, не сильно твердая, а просто приятная и слегка плотная внутри. И точно не хрустящая», — описал повар идеальное состояние блюда.

Когда макароны готовы, Рамзи сливает воду через дуршлаг и приправляет блюдо большим количеством соли и перца. Затем он добавляет столовую ложку оливкового масла и размешивает, чтобы макароны не слиплись. «Она уже перед вами, чудесная паста "аль денте", — подытоживает шеф-повар. — Идеально приготовлена».