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Развеян миф о пользе популярной у россиян каши на завтрак 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Развеян миф о пользе популярной каши на завтрак
Фото: Lenta.ru
Врач-диетолог, заместитель директора столичной клиники по здоровому питанию, кандидат медицинских наук Дарья Русакова развеяла миф о пользе самого полярного в России блюда на завтрак — овсянки. Ее слова приводит интернет-издание «Ридус».
По словам эксперта, богатые пищевыми волокнами крупы, в том числе овсянка, выводят из организма полезные вещества, например, кальций. Чтобы этого не происходило, Русакова советует разнообразить утренние приемы пищи и употреблять овсянку не чаще трех раз в неделю. В качестве альтернативы диетолог посоветовала есть омлет, творог, сырники или запеканку.
Рекомендуемый объем одной порции овсянки не должен превышать 250 граммов, отмечает врач. Русакова напоминает, что сливки, масло и сахар, добавленные в блюдо, многократно увеличивают его калорийность.
Диетолог не приветствует употребление каш на завтрак. По ее словам, это блюдо не дает должного насыщения и уже через два часа вызывает сильное чувство голода. Она призывает завтракать белковыми продуктами.

«Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез — организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается, и обмен веществ ускоряется, — пояснила она. — Такой завтрак будет более полезен для фигуры».

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Еда , Дарья Русакова , Ридус
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