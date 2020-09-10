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Зачем я посыпаю яблоки солью 

Мира Маркина 3 часа назад
Зачем я посыпаю яблоки солью
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Соль — незаменимый в хозяйстве продукт. Однако, увы, немногие знают о том, что использовать его можно не только по прямому назначению. К примеру, я посыпаю солью нарезанные яблоки.
Этим полезным советом со мной поделилась бабушка. Разведите чайную ложку соли в литре холодной воды, а затем залейте получившимся раствором нарезанные яблоки. Через 10 минут слейте соленую воду и уберите фрукты в холодильник. Перед подачей на стол промойте яблоки обычной водой, чтобы не осталось соленого привкуса. Вуаля! Даже если фрукты простояли в холодильнике несколько дней, они не потемнеют. Очень удобно, когда нарезаешь много яблок к приходу гостей, а они не съедаются. Или когда фрукты остаются после приготовления шарлотки.
Кстати, этот же фокус работает с картофелем.
И еще несколько полезных советов для хозяек. Соль также поможет избавить вам деревянную доску от неприятного запаха: посыпьте ее солью, а затем потрите поверхность влажной тряпкой.
Запах лука и чеснока с рук тоже можно удалить при помощи соли. Достаточно лишь протереть руки смесью соли с лимонным соком, а затем вымыть их с мылом. Кто бы мог подумать, как часто нас может выручить копеечный продукт!
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