Зачем я посыпаю яблоки солью 

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Соль — незаменимый в хозяйстве продукт. Однако, увы, немногие знают о том, что использовать его можно не только по прямому назначению. К примеру, я посыпаю солью нарезанные яблоки.

Этим полезным советом со мной поделилась бабушка. Разведите чайную ложку соли в литре холодной воды, а затем залейте получившимся раствором нарезанные яблоки. Через 10 минут слейте соленую воду и уберите фрукты в холодильник. Перед подачей на стол промойте яблоки обычной водой, чтобы не осталось соленого привкуса. Вуаля! Даже если фрукты простояли в холодильнике несколько дней, они не потемнеют. Очень удобно, когда нарезаешь много яблок к приходу гостей, а они не съедаются. Или когда фрукты остаются после приготовления шарлотки.

Кстати, этот же фокус работает с картофелем.

И еще несколько полезных советов для хозяек. Соль также поможет избавить вам деревянную доску от неприятного запаха: посыпьте ее солью, а затем потрите поверхность влажной тряпкой.

Запах лука и чеснока с рук тоже можно удалить при помощи соли. Достаточно лишь протереть руки смесью соли с лимонным соком, а затем вымыть их с мылом. Кто бы мог подумать, как часто нас может выручить копеечный продукт!