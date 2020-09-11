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Названа допустимая доза шоколада 

РИА Новости и ещё 14 5 часов назад
Названа допустимая доза шоколада
Фото: РИА Новости
Взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не более двух раз в неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всемирный день шоколада отмечается 13 сентября.

"Для взрослого здорового человека рекомендовано употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием не более двух раз в неделю", — говорится в сообщении.

А вот детям до трех лет есть шоколад категорически не рекомендуется, так как никакой пользы он не принесет, а для неподготовленного желудка этот продукт слишком тяжёлый, уточнили в пресс-службе.
Детям с пяти-шести лет рекомендуется до 20 граммов не более двух раз в неделю, отметили в ведомстве.
В умеренных количествах шоколад полезен — он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

"Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет", — добавили в пресс-службе.

Однако важно помнить, что в состав шоколада входит большое количество сахара и жира, поэтому чрезмерное его потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета, отметили в ведомстве.
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Еда , Дети , Здоровье , Роспотребнадзор , РИА Новости
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