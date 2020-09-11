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Диетолог развеяла мифы о картофеле и макаронах 

Диана Товсепова 4 часа назад
Диетолог развеяла мифы о картофеле и макаронах
Фото: depositphotos.com
Популярный миф о том, что при похудении нельзя есть картофель, сливочное масло, макароны и белый рис опровергла диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. Об этом она написала в своем Instagram.

"Идея, что поправляются от определенных продуктов, сама по себе не верна, — отметила эксперт. — Поправляются от переедания в целом. Вопрос в количестве!"

Диетолог объяснила, какие продукты ошибочно считаются вредными. Так например, картофель чаще всего запрещают есть при похудении. Однако по ее словам, в 100 граммах картофеля всего 80 калорий. При этом он богат витамином C и калием.
Еще одним ошибочно вредным продуктом являются, по ее мнению, макароны. Их она рекомендует готовить готовить из расчета не более 50 граммов веса в сухом виде на человека и подавать их с нежирным соусом и овощами.
Худеющим часто приходится исключать из рациона сливочное масло, но диетолог отметила, что в суточной норме на человека (10 граммов) содержится всего 75 калорий. Это фигуре не повредит. От белого риса Комиссарого также советует не отказываться и уточняет, что в 100 граммах отварного риса — всего 130 калорий.
Россияне в Сети признались, что эти продукты у них под запретом долгие годы:

«Много лет назад я повесила ярлык на эти продукты»;

«Спасибо огромное за реабилитацию таких важных продуктов и самых доступных», — писали пользователи Сети.

Ранее "Рамблер" сообщал о полезных жирных продуктах.
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