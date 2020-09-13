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В некоторых кругах бытует мнение, что печень нельзя употреблять в пищу, потому что через нее фильтруется кровь. Поэтому многие считают ее «грязным органом». На самом деле это не так, она очень полезна.

Говяжья печень богата витамином В и А, полезна при заболеваниях почек, инфекционных заболеваниях, различных травмах и ожогах, заболеваниях центральной нервной системы, при профилактике инфаркта миокарда. Блюда из говяжьей печени так же способствуют регенерации гемоглобина и повышают иммунитет.

Но главная проблема заключается в том, что многие готовят ее неправильно. У некоторых хозяек печень получается «резиновой». Но я расскажу вам, как сделать ее такой мягкой, чтобы она «таяла» во рту.

Для приготовления вам потребуется всего несколько ингредиентов: печень, лук, оливковое масло и соль, перец. Не удивляйтесь, что отсутствуют мука и сметана — без них получается гораздо вкуснее и менее калорийно!.

Для начала я нарезаю печень на пластины толщиной 1-1,5 сантиметра. Затем шинкую полукольцами лук и обжариваю его на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом.

Как только лук становится прозрачным, присыпаю его солью и выкладываю сверху пластинки печени. После обжариваю куски пару минут с одной стороны, затем аккуратно переворачиваю так, чтобы часть лука оказалась сверху, перчу и обжариваю с другой стороны.

Эту процедуру я повторяю два-три раза, пока выделяемый из печени сок не перестанет быть красным, и она не пропитается ароматом лука. Вот такой простой рецепт! Уверена, он понравится вам и вашим близким!