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Назван продукт, который сильно подорожает осенью 

РИА Новости и ещё 3 11 часов назад
Назван продукт, который сильно подорожает осенью
Фото: РИА Новости
Картофель может сильно подорожать осенью, рассказали фермеры газете "Московский комсомолец".
Пандемия коронавирусной инфекции, более поздняя посевная кампания, а также непогода приведут к повышению цен на продукты, особенно картофель.
Из-за засухи в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае, а также подтоплений в Подмосковье, Чувашии и Костроме поля с картофелем сильно пострадали, поэтому фермеры ожидают недобора урожая.
В АККОР (Всероссийская ассоциация фермеров) уточнили, что, хотя из-за катаклизмов и пандемии производство овощей в фермерском секторе сократится, это изменение не будет критичным и массовых банкротств не ожидается.
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Еда , Другое , Московский комсомолец
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