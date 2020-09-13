Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе 

Распространенная кулинарная приправа сделает ваши блюда вкуснее и полезнее. Секретами приготовления и хранения специи в интервью радио Sputnik поделился эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын

Вокруг лаврового листа есть много мифов, которые можно развеять, уверен Синицын. Например, считается, что его нужно добавлять в блюдо целиком и оставлять после приготовления. Но этого категорически нельзя делать, считает шеф-повар.

"Чтобы правильно использовать лавровый лист, чтобы он давал пользу и максимально яркий вкус, его лучше положить за 5 или за 10 минут до окончания приготовления горячего блюда и обязательно вытащить после этого. Иначе вместе с эфирными маслами, которые дают приятный аромат, в блюдо переходит горечь. Это достаточно сильная специя, поэтому его нужно добавлять именно в горячие блюда, чтобы у него была возможность разойтись",

— сказал он.

Лавровый лист — специя, которая не только придает блюду горчинку и приятный аромат.

"Лавровый лист является и хорошим антисептиком, поэтому его часто добавляют в соленья. С этой специей соленья будут храниться гораздо дольше",

— отметил Синицын.

Важный момент — как правильно выбрать и хранить лавровый лист.

"Многие думают, что сухие, поломанные листочки, которые продаются в магазине специй — это здорово, но на самом деле это точно старые листы. Хороший лавровый лист должен быть ровным, не потресканным, зеленым и глянцевым. Если вы купили где-нибудь на рынке хороший качественный веник лаврового листа, можно поместить его в герметичную упаковку и отправить в морозилку и использовать непосредственно перед готовкой. Так он максимально сохранит в себе эфирные масла",

— посоветовал шеф-повар.