Блюда, которые нельзя заказывать в общепите 

Сейчас в сфере общественного питания царит некоторое оживление по сравнению с периодом самоизоляции. Горожане и особенно туристы вновь стали завтракать, обедать и ужинать вне дома. Однако посещая такие заведения, стоит думать не только о социальной дистанции, но и о качестве питания. «Рамблер» расскажет, что не стоит брать в общепите ни при каких условиях.

Рыбные блюда и закуски

Дело в том, что при приготовлении рыбу размораживают, а в конце дня остатки снова отправляют в холодильник. Для того, чтобы на следующий день вновь пустить их в ход, хотя по правилам их должны выбросить. Также стоит иметь ввиду, что для нарезки часто используют уже несвежую рыбу. А при некачественном засоле такая рыба может стать причиной отравления.

Салаты

Обычно салаты заправляются майонезом с утра и не обновляются до самого конца дня. А на следующее утро то, что осталось, смешивается с новой порцией. В таких условиях существует риск получить уже прокисшее блюдо.

Сосиски в тесте

Да, их все еще можно найти в столовых, но брать следует с большой осторожностью. Основной риск связан с тем, что сосиски для запекания покупают с истекшим сроком годности. Но даже тепловая обработка не является гарантией безопасности такого продукта. Особенно в том случае, если они неправильно хранились.

Блюда из фарша

Если есть выбор, то увлекаться котлетами, биточками и тефтелями в общепите тоже не стоит. Фарш портится быстрее куска мяса, а для его приготовления используют не лучшие и не самые свежие части туши, а иногда и субпродукты низкого качества.