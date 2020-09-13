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Определены ранее неизвестные свойства фисташек 

Машины и Механизмы и ещё 1 4 часа назад
Определены ранее неизвестные свойства фисташек
Фото: Машины и Механизмы
Исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что регулярное употребление фисташек способствует похудению и снижению кровяного давления. Такой вывод учёные сделали в ходе эксперимента с участием нескольких десятков добровольцев.
Изучая возможное влияние фисташек на здоровье людей, специалисты провели опыт, в рамках которого половина испытуемых в течение четырёх месяцев ежедневно употребляла чуть более 40 граммов фисташек. При этом вся группа регулярно занималась физическими упражнениями, а их питание было строго регламентировано с целью снижения калорийности.
По результатам наблюдений, все добровольцы потеряли около пять процентов от своего первоначального веса, а процент жира в области их талии заметно сократился. Та часть испытуемых, которая добавила в своей рацион фисташки, также показала заметное снижение артериального давления, и в их крови обнаружился более высокий уровень антиоксидантных каротиноидов лютеина, альфа— и бета-каротина.
Подводя итоги исследования, учёные отметили, что несмотря на высокую калорийность орехов, их наличие в рационе является необходимым для построения здоровой схемы питания.
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