Определены ранее неизвестные свойства фисташек 

Исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что регулярное употребление фисташек способствует похудению и снижению кровяного давления. Такой вывод учёные сделали в ходе эксперимента с участием нескольких десятков добровольцев.

Изучая возможное влияние фисташек на здоровье людей, специалисты провели опыт, в рамках которого половина испытуемых в течение четырёх месяцев ежедневно употребляла чуть более 40 граммов фисташек. При этом вся группа регулярно занималась физическими упражнениями, а их питание было строго регламентировано с целью снижения калорийности.

По результатам наблюдений, все добровольцы потеряли около пять процентов от своего первоначального веса, а процент жира в области их талии заметно сократился. Та часть испытуемых, которая добавила в своей рацион фисташки, также показала заметное снижение артериального давления, и в их крови обнаружился более высокий уровень антиоксидантных каротиноидов лютеина, альфа— и бета-каротина.

Подводя итоги исследования, учёные отметили, что несмотря на высокую калорийность орехов, их наличие в рационе является необходимым для построения здоровой схемы питания.