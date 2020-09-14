Россиянам назвали ошибку при хранении фруктов 

Традиционный способ хранения фруктов и овощей оказался вредным. В холодильнике эти продукты теряют самое главное, рассказала в интервью радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова.

Фрукты и овощи в охлажденном состоянии хранятся дольше, но у этого есть последствия. Елизавета Тихонова полагает, что холодильник меняет вкус продуктов в худшую сторону. Происходит это из-за потери сахара.

"Когда мы кладем в холодильник фрукты или овощи, им становится холодно. Они начинают активно дышать, чтобы "согреться". Они перерабатывают свой сахар в энергию для собственного хранения и теряют вкус, в первую очередь сладость. Поэтому желательно купить фрукты, овощи и сразу съесть или приготовить", — рассказала радио Sputnik агроном.

Хранение в морозильнике может стать хорошей альтернативой, но тут тоже есть нюансы. Разморозка фруктов — это долгий процесс, и он подходит не всем продуктам.

"При замораживании все процессы останавливаются. Фрукты перестают дышать. Но, например, виноград, крыжовник, сливы и консервированные персики хорошо оттаивают и не меняют вкус после разморозки. А у вишни, земляники много сока, при заморозке происходит разрыв клеточных стенок ягод, поэтому после оттаивания они становятся мятыми и не такими вкусными", — объяснила Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik

Наиболее оптимальный вариант — не хранить овощи и фрукты вовсе. Елизавета Тихонова советует покупать ровно столько, сколько вы хотите съесть или приготовить. В таком случае вы получите именно тот вкус, который ожидаете от конкретного фрукта.