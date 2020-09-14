Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда

При этом около 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на "скрытую соль", которая есть в обработанных пищевых продуктах, таких как, например, хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы, уточнили в ведомстве.

Чтобы снизить потребление соли на 20% следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.