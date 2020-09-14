Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу 

Смотрите видео и узнайте больше о привычном для россиян продукте — маринованных огурцах. Огурцы украшают и будничный, и праздничный стол, их едят самостоятельно и используют в качестве ингредиентов для салатов и горячих блюд. Между тем, любители похрустеть маринованными огурчиками рискуют оказаться на больничной койке. Кому противопоказаны маринованные огурцы и почему в России, где огурцы выращивают повсеместно, на полках магазинов представлены импортные консервы? Ролик раскрывает секреты.