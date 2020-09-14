Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте больше о привычном для россиян продукте — маринованных огурцах. Огурцы украшают и будничный, и праздничный стол, их едят самостоятельно и используют в качестве ингредиентов для салатов и горячих блюд. Между тем, любители похрустеть маринованными огурчиками рискуют оказаться на больничной койке. Кому противопоказаны маринованные огурцы и почему в России, где огурцы выращивают повсеместно, на полках магазинов представлены импортные консервы? Ролик раскрывает секреты.
Ранее «Рамблер» назвал блюда, которые нельзя заказывать в общепите.
Еда , Видео , Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как знаки зодиака проведут старость
Как знаки зодиака проведут старость
«Ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан»
«Ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан»
Горячая модель носит «бикини, которых нет»
Горячая модель носит «бикини, которых нет»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Женщина увидела синих человечков вместо детей
00:13
Женщина увидела синих человечков вместо детей
Дети
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
20:00
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
Еда Здоровье
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
20:00
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
Еда Здоровье
Обнародованы доказательства неверности Тарзана
03:10
Обнародованы доказательства неверности Тарзана
Звёзды Любовь
Методы избавления от похмелья, которые не работают
04:21
Методы избавления от похмелья, которые не работают
Здоровье
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение