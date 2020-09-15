Коричневые яйца лучше белых: так ли это на самом деле 

Многие люди убеждены, что коричневые яйца в разы лучше белых. Считается, что их несут более здоровые куры. Но так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".

Коричневые яйца несут куры с красными гребешками, а белые, в свою очередь, наседки с белыми перьями и светлыми гребешками. И, как утверждают, птицеводы — это единственные отличия коричневых яиц от белых.

Вкус у обоих сортов яиц, как правило, одинаковый. Он может видоизменяться лишь из-за корма птиц. Скорлупа у яиц также одной толщины: ее прочность зависит от возраста курицы, — чем она моложе, тем крепче яйца.

Однако почему в таком случае коричневые яйца стоят дороже белых? Отчасти именно это вводит в заблуждение людей, убежденных, что одни яйца лучше других. На деле же ценообразование формируется в зависимости от того, сколько корма было потрачено на птиц. А поскольку куры с красными гребешками зачастую крупнее, съедают они больше, и, соответственно, их яйца стоят дороже.

Кстати, миф о том, что коричневые яйца лучше белых распространен не только в России, но еще и в Европе, а также в Северной и Южной Америке.