7 неожиданных продуктов, которые убивают влечение 

Слишком низкий сексуальный аппетит может быть последствием слишком хорошего аппетита за столом. Пристрастие к некоторым продуктам не только портит фигуру и сказывается на здоровье, но и убивает либидо. Вот несколько продуктов, о которых даже и не подумаешь, что они могут хоть как-то быть связаны с сексуальной сферой, а они подспудно влияют на нее — и не самым лучшим образом.

1. Жареное

Вредный жир, на котором жарятся картошка-фри, чипсы или куриные крылышки, неблагоприятно действует на организм, и в результате вы чувствуете себя вялой, апатичной. Если у женщины нет сил активно двигаться — то до секса ли ей?

2. Соевое молоко

Этот довольно экзотический для нашей страны, но популярный в кругах вегетарианцев и поборников здорового питания продукт, имеет свои плюсы и минусы. Конечно, он выручает тех, кто по причине аллергии или по собственному выбору не пьет коровье молоко. Но важно помнить, что соевое молоко содержит растительные эстрогены, а это влияет на ваш гормональный фон. Что, если у вас и без того высокий уровень эстрогенов? Гормональный дисбаланс, в частности, снижает способность возбуждаться и наслаждаться сексом.

Если у вас нет веских причин выбирать именно такое молоко (вроде аллергии) и вам просто нравится его вкус, можно смешивать соевое молоко с обычным, когда, например, добавляете его в кофе.

3. Мороженое и сыр

Переизбыток молочных продуктов в рационе снижает тонус и усиливает неприятные проявления месячных (спазмы, вздутие живота). Попробуйте снизить потребление подобной пищи до трех порций в неделю — и вскоре заметите разницу.

4. Алкоголь

Конечно, в небольших количествах вино или коктейли могут помочь вам немного раскрепоститься и усиливают желание, снимая внутренние ограничения. Но злоупотребление алкоголем подавляет либидо. По крайней мере, стоит выпивать стакан воды между порциями напитка, чтобы предотвратить обезвоживание.

5. Гамбургеры и хот-доги

Химикалии, которые попадают в фаст-фуд, могут вызвать гормональный дисбаланс. Если очень хочется подобной еды, в качестве разумной альтернативы можно отварить курные грудки или кусок постной телятины и сделать с ними горячие или обычные бутерброды, добавив салатные листья, кружочки помидоров и огурцов и кольца лука. Или купить вместо хлеба лаваш и приготовить домашнюю шаурму с греческим йогуртом или брынзой вместо майонеза.

Если вы все-таки позволяете себе слабость в виде фаст-фуда, врачи также рекомендуют не превышать лимит в три порции в неделю.

6. Пирожные, конфеты и булочки

В небольших количествах сладкое даже нужно. Но если вы жалуетесь на низкое либидо, то задумайтесь о том, как часто вы позволяете себе лакомиться сладостями. Высокий уровень глюкозы портит сексуальный аппетит.

7. Вода из-под крана

Средства, которые используются для очистки водопроводной воды, не только не делают ее полноценной питьевой водой, они еще и могут снижать уровень вашей жизненной энергии. В том числе это ведет и к потере сексуального драйва. Это еще одна причина обязательно фильтровать и кипятить воду, которая используется для питья и приготовления пищи.

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А что, если вам по какой-то причине хочется, наоборот, понизить свое либидо? Начать налегать на мороженое и жареную картошку — плохая идея. Все эти продукты действуют как антиафродизиаки за счет того, что при злоупотреблении ими в принципе ухудшается самочувствие и наносится вред здоровью. Лучше пить чай с мятой и принимать успокоительные травяные сборы.