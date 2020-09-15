Врач рассказала, как часто можно есть яйца 

Норма потребления яиц постоянно меняется. Ранее их рекомендовали съедать по два ежедневно, сейчас, согласно новым рекомендациям ВОЗ , среднестатистическому человеку можно съедать не более двух-трёх яиц в неделю из-за содержания в них большого количества холестерина. Об этом сообщила диетолог, нефролог Анна Коробкина.

ВОЗ рекомендует 2-3 яйца в неделю. В яйце содержится 215 миллиграммов холестерина при суточной норме 300 миллиграммов. Превышать эту дозу не рекомендуется,

— рассказала «Ридусу» Коробкина.

Она также уточнила, что в яйцах содержатся фосфолипиды, снижающие количество холестерина в крови. Поэтому если у человека нет проблем со здоровьем, то даже съев на завтрак два яйца, ему не нужно в течение дня ограничивать себя в холестериносодержащих продуктах: мясе, твороге, рыбе.

По словам Коробкиной, если у человека нет нарушений липидного обмена, то от рекомендаций ВОЗ можно и отступить, увеличив количество съедаемых яиц до четырёх-пяти в неделю. При этом заменять куриные яйца перепелиными не выход, потому что в них содержится ещё больше холестерина.

Яйца — это ценный продукт, особенно для растущего организма. Кроме белка, там содержится большое количество жирорастворимых витаминов A, D, Е, фолиевая кислота, холин, железо, кальций, фосфор, которые необходимы для здоровья нашей нервной системы, головного мозга. Для пожилых людей яйца тоже полезны — для профилактики когнитивных нарушений,

— заявила врач.

У яичного белка масса преимуществ по сравнению с белком из мяса или рыбы, а термическая обработка делает его более лёгким для усвоения. Однако специалист предупреждает спортсменов, которые для наращивания мышц съедают по пять яичных белков за один приём пищи, что это может привести к гиперфильтрации почек.

При чрезмерном потреблении белка почки вынуждены брать продукты распада белка на себя и их выводить, — сообщила нефролог.

Как писал NEWS.ru, Управление по санитарному надзору США обнародовало перечень потенциально смертельно опасных продуктов, ежедневно употребляемых людьми в пищу. В «убойный список» попали яйца, грибы, брокколи, кофе, тунец, арахис, устрицы, сосиски. Яйца, если их неправильно приготовить, могут являться источником заболевания, вызываемого бактерией сальмонеллой. Специалисты призывают хранить их в холодильнике, тщательно готовить и следить за свежестью. Кроме того, из рациона лучше исключить блюда, содержащие сырые яйца.

Грибы, как известно, могут быть смертельно ядовитыми, так что стоит лишний раз убедиться, что выбранный вид грибов для приготовления безопасен. С зелёными овощами, с брокколи в частности, также нужно быть осторожным. Их необходимо тщательно мыть, чтобы в организм не попали опасные бактерии — такие как кишечная палочка.