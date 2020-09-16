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Раскрыта опасность молочных продуктов при похудении 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Раскрыта опасность молочных продуктов при похудении
Фото: Lenta.ru
Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков раскрыл опасность употребления молочных продуктов для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Советы по питанию опубликованы в его Instagram-аккаунте.
По словам Ковалькова, желающие похудеть люди уделяют особое внимание составу, калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов в продуктах. «Кто-то ориентируется на гликемический индекс еды, — отметил он. — Зато такая характеристика, как инсулинемический индекс, чаще всего не учитывается!» — отметил он. Эксперт считает этот показатель не менее важным при составлении программы диетического питания.
Диетолог привел данные австралийского исследования 1990-х годов и объяснил, что скачок инсулина в организме провоцирует не только еда, насыщенная сахаром и углеводами, но и белковые продукты, особенно молочные и бобовые.
Ковальков подчеркивает, что инсулин — жиронакапливающий гормон, и его высокий уровень в крови приводит к набору веса.

«Ужиная продуктами с высоким ИИ, мы блокируем работу другого гормона — соматотропина, сжигающего жировую ткань во время сна», — предупредил эксперт.

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Еда , Алексей Ковальков
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