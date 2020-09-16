Развеян миф о полезной сладости 

Мармелад из-за своей фруктовой основы считается менее вредным лакомством, в отличие от других сладостей. Почему это не так, объяснил в интервью радио Sputnik диетолог и автор Telegram-канала "Доктор Фил" Филипп Кузьменко.

В основе любого кондитерского изделия лежит сахар, который и дает сладостям приятный вкус. Отличие мармелада только в том, что это лакомство маскируется под фруктовый продукт.

"К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. И неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара. Детей я бы посоветовал вообще оградить от конфет до максимально возможного возраста. Они ничего от этого не потеряют, ведь дети не знают, что такое сладкое и им не с чем сравнивать. Они будут одинаково наслаждаться и брокколи, и рыбой, и другими продуктами, которые не приводят к ожирению",

— рассказал радио Sputnik диетолог.

Фруктовая основа мармелада не делает его менее калорийным и вредным, уверяет Филипп Кузьменко. По его словам, в одной мармеладке содержится калорий, примерно как в четырех яблоках, а вот полезных элементов — значительно меньше.

"Исконно мармелад — это фруктовое лакомство. Но это большое заблуждение, что природные углеводы получаются низкокалорийными, если их спрессовывают. Чтобы съесть количество яблок, эквивалентное одной мармеладке, вам придется съесть 3-4 штуки. Плюс в яблоке есть клетчатка и другие полезные витамины, а в мармеладе этого нет. Если делать выбор между тем, что давать ребенку, то предпочтение нужно отдавать в пользу настоящих фруктов, а не мармелада",

— заключил диетолог в интервью радио Sputnik.