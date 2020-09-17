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Названы незаменимые для похудения продукты 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Названы незаменимые для похудения продукты
Фото: Lenta.ru
Диетолог Ольга Деккер в своем блоге перечислила незаменимые для желающих похудеть продукты. Ее слова приводит РИА Новости.
Специалист посоветовала есть в качестве перекуса фрукты и ягоды, так как в них содержится много клетчатки. Наибольшее ощущение сытости, по ее словам, дарят яблоки и апельсины.
Полезным перекусом также станут богатые питательными веществами орехи, которые быстро насытят организм. Но следует помнить об их высокой калорийности, поэтому злоупотреблять ими не рекомендуется. За раз можно съедать не более 30 граммов орехов.
Деккер отметила, что употребление мяса в обед даст возможность без особых усилий снизить общую калорийность питания в среднем на 12 процентов.
Диетолог также советует выбирать цельнозерновой хлеб, так как он полезнее обычного белого. Цельнозерновые каши и макароны обладают более низкой энергетической плотностью, лучше насыщают и менее калорийны, чем продукты из обработанных зерен.
Помимо этого, ценным источником пищевых волокон, незаменимых аминокислот и белка Деккер также назвала киноа.
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