Диетолог перечислила продукты, полезные для похудения 

Врач-диетолог Марият Мухина перечислила продукты, полезные для похудения, в беседе с Nation News.

— Для сжигания жиров необходимы ферменты, а они синтезируются из аминокислот, источниками которых являются не салат и не сельдерей, а белковые продукты, поэтому диета для похудения должна быть сбалансированной. Она должна содержать суточную норму белка и углеводы из фруктов, овощей с низким гликемическим индексом, — уточнила Мухина.

К полезным продуктам специалист отнесла капусту любого вида, огурцы и свеклу, так как они помогают нормальному пищеварению и малокалорийные. Из фруктов диетолог рекомендует выбирать плоды с низким гликемическим индексом. Это все цитрусовые, яблоки, груши, киви, арбузы. Отказаться стоит от бананов и винограда.

Норма потребления овощей и фруктов в день составляет примерно 600 граммов. Также для правильного питания необходимо употреблять белковые продукты: мясо, рыбу, курицу, морепродукты, творог, соевые продукты. Их необходимо съедать в день около 60 граммов. Стоит обратить внимание на то, что эти продукты обычно содержат от 20 до 30 процентов чистого белка. Врач подчеркнула, что диета должна разнообразной и полноценной.