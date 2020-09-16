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Почему нельзя есть сырую картошку 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Почему нельзя есть сырую картошку
Фото: depositphotos.com
Многие овощи можно употреблять в сыром виде, однако существуют исключения. «Рамблер» расскажет, почему нельзя есть картошку без термической обработки.
В клубнях картофеля содержится яд соланин. Больше всего его в ботве и «ягодах», образующихся из цветков картофеля. Смертельно опасным соланин становится в больших количествах — от 200 миллиграмм. Многие знают, что зеленые клубни не рекомендуется употреблять в пищу. Это напрямую связано с соланином, именно он окрашивает картофель в такой оттенок.
Сырой картофель также нельзя есть потому, что клубни могут быть поражены яйцами глистов. Они очень хорошо адаптируются в земле, а грунт позволяет паразитам переживать даже самые суровые зимы. В кожуре клубней могут быть микротрещины, которые при обычной чистке легко не заметить. Паразитам этого достаточно, чтобы попасть внутрь и отложить там яйца. Поэтому картофель нужно подвергать термической обработке, поскольку она способна убить подобную «живность».
Также любой картофель богат крахмалом. А организм человека не предназначен для усвоения этого вещества в чистом виде, то есть без термической обработки. Поэтому употребление сырого картофеля может привести к проблемам ЖКТ.
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