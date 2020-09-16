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Соки, которые очистят печень от шлаков и токсинов 

Kdpconsulting.ru 1 час назад
Соки, которые очистят печень от шлаков и токсинов
Фото: Kdpconsulting.ru
Печень фильтрует и выводит токсины и шлаки из нашего организма. Ее клетки имеют способность к регенерации, но неправильное питание, малоподвижный образ жизни, прием медикаментов, стресс и алкоголь — сильно влияют на здоровье печени.
Мы расскажем о продуктах, а точнее о соках, употребление которых поможет очистить и восстановить клетки печени.

По каким признакам можно определить, что пора чистить печень

Печень может долго не реагировать на повреждающие факторы, но существуют признаки, ориентируясь на которые, вы можете понять, что пришло время ей помочь.
Если вы прибавили в весе, и не можете четко объяснить по какой причине, испытываете усталость самого утра, вам труднее справляться с повседневными задачами, запах вашего тела стал неприятным, устали бороться с проявлениями аллергии, то вам следует обратить внимание на здоровье печени.

Свекольный сок

Витамина подобное вещество — бетаин, который содержится в свекле, активизирует липидный обмен в печени и тем самым он предупреждает жировое перерождение ее клеток. Также он стимулирует выработку желчи, вместе с которой из печени выводятся токсины и шлаки.

Морковный сок

Многочисленные исследования показали, что ретиноевая кислота, содержащаяся в корнеплоде, защищает печень от воздействия вредных веществ и запускает естественные процессы восстановления. Морковный сок нормализует отток желчи и ускоряет обменные процессы, тем самым снижает нагрузку на печень.

Зеленые листовые овощи

Листовая зелень обязательно должна присутствовать в вашем ежедневном рационе. Она богата микро и макроэлементами, витаминами и клетчаткой. Употребление рукколы, петрушки, сельдерея, базилика и шпината в количестве 60 граммов в день, гарантирует поступление в организм суточной нормы полезных веществ. Зелень стимулирует выработку желчи и способствует очищению печени.

Овсяный напиток

Он активирует восстановительные процессы в клеточных мембранах, помогает наладить выведение токсинов из тканей печени и снимает их воспаление, а также ускоряет метаболизм и укрепляет общий иммунитет. Для приготовления чудодейственного напитка вам понадобится 350 миллилитров чистой горячей воды и полторы столовых ложки неочищенного овса. Овес необходимо промыть, залить горячей водой и оставить на 12 часов.
Затем воду нужно процедить и употреблять в теплом виде утром и вечером до приема пищи. Такой настой обладает выраженным желчегонным действием и восстанавливает поврежденные клетки печени.

Чесночный напиток

В чесноке присутствуют вещество аллицин и аминокислоты, которые обладают антиоксидантным действием и защищают клетки печени от окислительного стресса.
Кроме того, эфирные соединения и фитонциды чеснока устраняют залежи токсинов и шлаков в тканях и клетках печени. А особые вещества в составе овоща способствуют улучшению оттока желчи, тем самым, снижая риск образования камней в протоках.
Для приготовления напитка нужно нарезать 2 дольки чеснока, залить их стаканом чистой воды и настоять 12 часов. Утром принять настой и снова повторить приготовление, только настаивать нужно с утра до вечера, а вечером выпить.
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