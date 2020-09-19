Что нужно есть вечером, чтобы худеть даже во сне

В вечернее время суток в организме происходят определенные биопроцессы, которые замедляют наш обмен веществ. Тем не менее, отказываться от ужина не стоит. Некоторые продукты есть на ночь не только можно, но и нужно, так как они способствуют эффективному похудению прямо во время сна. Сейчас о них расскажет «Рамблер».

курица, индейка, крольчатина и другое нежирное мясо;

овощи;

фрукты;

нежирные кисломолочные продукты;

нежирная отварная или запеченная рыба;

яйца;

тыквенные семечки. Почему вечерний прием пищи особенно важен? В течение дня организм тратит много энергии, которую необходимо восполнять. При этом пища перед сном не должна быть углеводной, лучше стоит отдавать предпочтение белковым продуктам и клетчатке. Только в этом случае вам удастся избавиться от лишних килограммов. В список того, что можно кушать вечером, когда худеешь, входят:

При этом все продукты должны быть либо в сваренном, либо в тушеном, либо в запеченном виде. Порции следует делать небольшие, чтобы утолить чувство голода, но не ощущать тяжести в желудке.

Кроме того, существуют продукты с так называемой отрицательной калорийностью. Именно они способствую сжиганию жира. К ним относятся:

Яблоки

Эти фрукты можно есть даже после очень сытного ужина. Они способствуют ускорению процессов переваривания и снятия тяжести в желудке. Пищевые волокна, содержащиеся в яблоках полезны для зубов и органов ЖКТ, снижают уровень холестерина в крови.

Цитрусы

Речь идет об апельсинах, мандаринах и грейпфрутах. Калорий в них совсем мало, зато много витамина С и клетчатки, полезной для пищеварения. Но не стоит лишний раз есть их на голодный желудок даже вечером, так как они раздражают слизистую.

Кефир

Кисломолочные продукты очень полезны для кишечника. Они насыщают, устраняют чувство голода и не приводят к лишним килограммам. Именно ночью кефир усваивается лучше всего. Он помогает расслабиться и нормализовать сон.

Сельдерей

Это обязательный продукт для тех, кто хочет похудеть. В сельдерее огромное количество клетчатки и витаминов. Он позволяет справиться с запорами, отеками, выводит токсины и жидкость из организма. Если есть сельдерей неприятно, его добавляют в витаминные овощные коктейли или салаты.

Рыба

Лучше всего выбирать камбалу. В этой рыбе всего 3% жира, при этом она очень быстро усваивается. Кроме того, в ней содержатся Омега-3, витамины, минералы.