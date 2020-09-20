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Как узнать, что грибы испортились 

Gotovim-Edim.Ru и ещё 1 15 часов назад
У вас есть грибы в холодильнике и вы не знаете, когда они начнут портиться? Свежие грибы хранятся в холодильнике до 7 дней. После того, как вы их приготовите, вы можете хранить их в холодильнике еще три-пять дней. Целые грибы сохраняют свежесть дольше, чем нарезанные.
В этой статье мы расскажем, как долго хранятся грибы и о нескольких методах хранения позволяющих добиться максимальной свежести.

Плохой запах

Если у ваших грибов появляется прогорклый запах, когда вы открываете контейнер, это хороший признак того, что они уже испорчены и их нельзя есть. Плохие грибы могут издавать различные странные запахи, от аммиачных до рыбных. Различные бактерии на грибах могут вызывать разный запах.

Эффект "морщинок"

Грибы в основном водяные. Поэтому, когда они свежие, они должны быть упругими и гладкими. Морщинки на грибах означают, что они начинают немного обезвоживаться. Они не обязательно являются признаком того, что ваши грибы уже испортились, если есть лишь незначительные складки. Но приготовьте их сразу, если хотите использовать до того, как они испортятся.

Темные пятна

На грибах будут появляться темные пятна, когда они начнут портиться. Опять же, это не обязательно означает, что они испорчены, но это предупреждающий знак, что грибы вот-вот испортятся.

Скользкие грибы

Когда ваши грибы становятся слизистыми, их уже нельзя есть. Это означает, что они начали гнить, и бактерии уже разрушают их. Обычно грибам требуется две недели в холодильнике, чтобы достичь этой точки.
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