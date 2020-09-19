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Съешь и возбудись: 20 самых полезных для секса продуктов 

Kdpconsulting.ru 11 часов назад
Съешь и возбудись: самые полезные для секса продукты
Фото: Kdpconsulting.ru
Несмотря на то что далеко не всем помогают афродизиаки, некоторые продукты определенно могут подогреть кровь и пробудить сексуальное желание. Вот список из 20 пунктов, созданный американскими диетологами, выбирайте на вкус. Только помните, что в некоторых случаях к преимуществам добавляется еще и «приятный» аромат изо рта.

1. Устрицы

Богаты цинком, недостаток которого может привести к импотенции у мужчин. Чтобы получить дневную дозу, нужны всего две устрицы! Или кусок нежирного красного мяса.

2. Тунец

Жирная рыба, полная кислоты омега-3, которая улучшает циркуляцию крови. Это полезно и вам, и ему.

3. Стейк

Богат железом, которое необходимо для поддержания жизненной энергии. При снижении его уровня в организме порой хочется только валяться на диване. Также богаты железом крупы, орехи, цельнозерновой хлеб, яйца и брокколи.

4. Спаржа

120-граммовая порция удовлетворяет суточную потребность организма в витамине В (фолацине), который улучшает кровообращение, и витамине Е, а он полезен для сердца.

5. Перец чили

Употребляйте с осторожностью, если плохо переносите острое. Он полезен для сердца (а в компании с имбирем — вдвойне) и хорошо влияет на мужскую силу. 6. Авокадо
Богат разными витаминами, известный афродизиак, повышает женскую фертильность.

7. Вода

Несколько неожиданно, но она нужна всем организмам.

8. Мандарины

И другие цитрусовые дают нам витамин С и фолацин, которые, помимо прочего, повышают иммунитет и настроение.

9. Обезжиренное молоко

Добавьте его в утреннюю кашу или мюсли — и получите блюдо, богатое рибофлавином, который поддерживает в порядке женскую репродуктивную систему.

10. Яйца

Два яйца на завтрак помогут сократить потребление пищи днем и вечером. Хорошая фигура чаще всего улучшает и либидо, а лишние килограммы — ухудшают…

11. Крупы

Овсянка на завтрак — источник бета-глютена, который помогает снижать уровень холестерина, а он, в свою очередь, уменьшает проходимость сосудов. 12. Орехи

13. Свекла

Содержит неорганические нитраты, которые снижают кровяное давление. Повышение давления может привести к эректильной дисфункции.

14. Киви

Вместе с перцем и зелеными овощами — отличный источник витамина С, полезного для кровообращения.

15. Клубника

Один из немногих продуктов в форме сердечка. Мало калорий, много витамина С — и отличное дополнение к романтичному сексу.

16. Шоколад

Повышает настроение и способствует появлению разнообразных желаний.

17. Грибы

Известный афродизиак, отлично смотрится в ризотто.

18. Корица

Улучшает настроение и отлично сочетается с зеленым чаем и выпечкой.

19. Трюфели

Трюфели или масло из них повышают мужскую потенцию, хотя это и не доказано наукой.

20. Кофе

Позволит не заснуть после обильного ужина, добавит энергии и жажды действовать.
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