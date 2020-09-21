Два слова на этикетке помогут не ошибиться при выборе

Выбор подсолнечного масла — дело не из простых. Sohu (Китай) рассказывает, на что необходимо обращать внимание при его покупке, чтобы не прогадать. Хорошее масло не обязательно будет дорогим, популярность производителя тоже не стоит брать в расчет. Гораздо важнее то, что написано на упаковке.

Чтобы еда была более вкусной, практически в каждое блюдо добавляют масло. Существует много разновидностей растительного масла. Раньше почти каждая семья ела блюда, приготовленные на свином жире. Люди ходили на продовольственные рынки, покупали там свиное сало, а затем вываривали его в котле, чтобы получить масло. За раз получался такой объем масла, который семья могла использовать от полугода до года, что было очень экономно и доступно. Однако постепенно в нашу жизнь вошли растительные масла: сначала были только рапсовое и салатное, но позже появились соевое, арахисовое, оливковое, компаундированное и другие масла. Сейчас масло уже не покупают в маленьких бутылках, а закупаются сразу бочками.

Когда дома заканчивается масло, мы все очень задаемся вопросом — какое масло лучше купить, ведь нужно выбрать разновидность, марку, да еще и цену. И правда — очень непростая задача! Так как же правильно выбрать масло? На самом деле, есть действенный способ, поэтому не покупайте его не глядя! При покупке растительного масла нужно обратить внимание на эти два слова, и вне зависимости от популярности торговой марки это будет масло высокого качества.

Сегодня я расскажу вам, чем руководствоваться при выборе растительного масла. Запомнив это, вы больше никогда не будете беспокоиться, а покупка масла станет намного проще. Надеюсь, я смогу вам помочь.

Итак, какие именно два слова необходимо искать на бочках с маслом? Они относятся к способу обработки пищевого масла. Необходимо понимать, что существует две технологии обработки пищевого масла: первый — это прессование, а второй — это экстрагирование. Прессование — это прямое прессование сырья с помощью механического отжима под давлением, здесь используется физический метод, поэтому такое масло сохраняет питательные вещества и более полезно. Поэтому при покупке растительного масла, если вы видите, что на бутылке написано «холодного (или горячего) отжима», то это хорошее высококачественное масло, и вы можете с уверенностью его покупать без оглядки на популярность производителя.

Второй способ — это экстрагирование, и хотя оно также является разрешенным государством методом производства масла, все-таки это химический способ. Сырье проходит ряд сложных процессов, необходимых для создания растительного масла. Таким образом, питательные вещества масла разрушаются, а масляная база по сравнению с маслом, получаемым с помощью прессования, хуже, поэтому масло, сделанное отжимом, намного лучше. Встретив ту же марку, лучше всего, конечно, купить отжатое.

Кроме того, чтобы купить растительное масло лучшего качества, помимо изучения технологии обработки, вы также можете обратить внимание на следующие три аспекта:

1. Посмотрите, является ли масло генетически модифицированным

При покупке растительного масла всегда старайтесь выбирать не содержащее ГМО. Как правило, на упаковке четко указано, если это генетически модифицированное масло. Независимо от того, насколько оно дешевое, постарайтесь не брать его. Генетически модифицированное масло использовать можно, но все же не рекомендуется. Хотя нет никаких доказательств того, что употребление пищи с ГМО вредно для организма человека, в конце концов, она все равно является генетически модифицированной. Чем меньше мы едим продуктов с ГМО, тем лучше: если можно купить масло без ГМО, зачем вам использовать генетически модифицированное масло? Например, на упаковках некоторых из них четко написано, что сырье — трансгенная соя. Такое масло старайтесь не покупать.

2. Обратите внимание на качество масла

При покупке растительного масла нужно также посмотреть на сорт. Как правило, высококачественные масла принадлежат к экстра— и первому классу, поэтому масло ниже первого сорта лучше не брать.

3. Посмотрите на пищевую ценность масла

В таблице состава питательных веществ на упаковке пишутся различные элементы, такие как содержание белка, витаминов, жиров, натрия, холестерина и углеводов. Если мы хотим купить масло хорошего качества, нужно обратить внимание на два пункта: содержание витаминов и жиров. Чем выше эти показатели, тем выше качество масла и его пищевая ценность. А остальные четыре позиции должны быть как можно ближе к нулю. Такое масло будет безопасно для употребления в пищу, и если вы встретите его в магазине, то оно точно высокого качества.

Теперь все знают, как выбирать в магазине растительное масло. Когда кто-то покупает масло, он обычно только сравнивает цены или смотрит на марку и покупает то масло, которое ему кажется более выгодным. Это ошибка. Так очень просто купить продукт плохого качества. Хотя масло используется лишь для смазывания посуды во время жарки, почему бы не потратить чуть больше денег и не купить масло более высокого качества?

Некоторые говорят, что разглядывать упаковку — это чистый самообман, но я считаю, что это намного лучше, чем вообще не смотреть на состав и качество. Если вы не посмотрите на упаковку, вы можете купить или экстрагированное, или генетически модифицированное, или попросту низкосортное масло. Поэтому во время выбора масла обязательно обратите внимание на информацию, написанную на бутылке.

Кроме того, когда вы используете масло, помните, что не стоит придерживаться только одной разновидности масла и нужно их менять. Переход на новое масло укрепляет здоровье.