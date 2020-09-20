Шведский диетолог Кристина Андерсон напомнила, что правильное питание не требует больших затрат. В подтверждение своих слов медик рассказала о самых полезных дешевых продуктах. Об этом сообщают "Известия".

В первую очередь Андерсон посоветовала не пренебрегать луком. По словам специалиста, этот продукт обладает бактерицидным эффектом, а также богат витаминами и микроэлементами, в числе которых кальций, железо и селен.

Диетолог также рекомендовала обратить внимание на капусту и картофель. Любая капуста обладает антиканцерогенными свойствами, а картофель в умеренных количествах способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови.