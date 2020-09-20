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Шведский врач назвала самые полезные дешевые продукты

Мира Маркина
5 часов назад
Шведский диетолог Кристина Андерсон напомнила, что правильное питание не требует больших затрат. В подтверждение своих слов медик рассказала о самых полезных дешевых продуктах. Об этом сообщают "Известия".
В первую очередь Андерсон посоветовала не пренебрегать луком. По словам специалиста, этот продукт обладает бактерицидным эффектом, а также богат витаминами и микроэлементами, в числе которых кальций, железо и селен.
Диетолог также рекомендовала обратить внимание на капусту и картофель. Любая капуста обладает антиканцерогенными свойствами, а картофель в умеренных количествах способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови.
В список медика также вошли корнеплоды, цельнозерновые крупы, бобовые и яйца. В моркови и свекле содержатся антиоксиданты и витамины, овсянка богата бета-глюканами, бобовые помогут восполнить недостаток полезных белков и минералов, а яйца - аминокислот.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что перечислены полезные продукты, мешающие сбросить вес.
Еда,Кристина Андерсон,
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