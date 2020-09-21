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Раскрыта опасность винограда 

Lenta.ru и ещё 12 8 часов назад
Раскрыта опасность винограда
Фото: Lenta.ru
Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов раскрыл опасность винограда в беседе с радио Sputnik.
По его словам, все столовые сорта винограда содержат большое количество сахара, причем в основном в виде глюкозы и фруктозы, которые очень быстро усваиваются.

«Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьезнейший удар по организму», — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Викулова, виноградники регулярно обрабатываются различными химикатами для защиты растения от вредителей. В большинстве районов возделывания это препараты меди, серы, фунгициды, которые неизбежно попадают на виноград. В связи с этим агроном рекомендует тщательно промывать ягоды.
В октябре 2019 года доктора рассказали о полезных свойствах винограда. Они отметили, что в косточках винограда содержатся витамины А, Е и К, а также природные масла. Все эти вещества способствуют укреплению клеток и омолаживающему эффекту. Помимо этого, в ягодах содержится вещество из группы растительных эстрогенов ресвератол. Оно снижает уровень холестерина в крови и воспалительные процессы в сосудах. Также виноград благотворно действует на все органы.
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