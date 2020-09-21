Эксперты выбрали лучшее филе трески 

Специалисты Роскачества провели повторное исследование замороженного филе трески и выбрали лучших производителей.

Предыдущие исследования проводились в 2016 и 2017 годах. Тогда главным нарушением была фальсификация продукции (подмена атлантической трески более дешевой рыбой). В этом году эксперты подробно изучили филе трески семи торговых марок «Бухта изобилия», «ВкусВилл», «Каждый день», Agama, Fish House, Polar и «Фландерр».

По результатам лабораторных испытаний максимальный балл получило филе трески Fish House. Рыба марки "Каждый день" также была признана качественной и безопасной (ранее в ней находили кишечную палочку). Оба производителя получили по пять баллов.

В филе трески брендов "Вкуссвил" и "Фландерр" нарушений обнаружено не было (4,88 балла"). А вот у Polar и "Бухты изобилия" специалисты выявили недостаток: масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствовала фактической, из-за чего эксперты оценили рыбу на 2,88 и 3,5 балла, соответственно.