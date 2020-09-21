Россиянам назвали продукт для профилактики рака 

Для укрепления сна и профилактики рака рекомендуется включить в рацион такой продукт, как арахис. Об этом заявила диетолог Инна Кононенко в разговоре с изданием «Росбалт».

По ее словам, всего горсть арахиса помогает заснуть, поскольку в нем содержится аминокислота триптофан, из которой организм образует мелатонин и серотонин, и глицин, улучшающий нервную деятельность.

«Арахис в целом очень полезен», — отметила Кононенко. Она подчеркнула, что этот продукт содержит в себе много олеиновой кислоты, защищает кровеносные сосуды от образования холестериновых бляшек и атеросклероза, а также помогает в профилактике рака.

Также арахис обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом, повышает остроту зрения и снижает уровень сахара в крови, рассказала диетолог.

Вместе с тем Кононенко отметила, что арахис не стоит есть людям с повышенной мочевой кислотой, подагрой, а также с уратными или оксалатными камнями. Также отказаться от арахиса рекомендуется людям с пищевой аллергией, хотя они, по словам диетолога, могут снизить алергенность этого продукта, вымочив его в воде со столовой ложной яблочного уксуса или лимонного сока, а затем просушив в духовке.