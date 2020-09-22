Раскрыт секрет идеальной квашеной капусты 

Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын раскрыл секрет приготовления идеальной квашеной капусты. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Квашеная капуста — одно из самых полезных блюд, перед которым все диетологи мира снимают шляпу», — утверждает Синицын. По его словам, это ферментированный продукт, который способствует восстановлению внутренней микрофлоры.

Повар рекомендовал квасить немолодую капусту без добавления сахара и растительного масла. В этом случае получившийся продукт будет более полезным и не таким калорийным. Также не следует использовать обычную поваренную соль.

Ранее Синицын учил россиян щупать сельдерей и рассказывал о том, как извлечь максимум пользы из лаврового листа. По его утверждению, эта специя служит хорошим антисептиком для продуктов.