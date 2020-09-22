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Раскрыт секрет идеальной квашеной капусты 

Lenta.ru и ещё 2 6 часов назад
Раскрыт секрет идеальной квашеной капусты
Фото: «Коммерсантъ»
Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын раскрыл секрет приготовления идеальной квашеной капусты. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Квашеная капуста — одно из самых полезных блюд, перед которым все диетологи мира снимают шляпу», — утверждает Синицын. По его словам, это ферментированный продукт, который способствует восстановлению внутренней микрофлоры.
Повар рекомендовал квасить немолодую капусту без добавления сахара и растительного масла. В этом случае получившийся продукт будет более полезным и не таким калорийным. Также не следует использовать обычную поваренную соль.
Ранее Синицын учил россиян щупать сельдерей и рассказывал о том, как извлечь максимум пользы из лаврового листа. По его утверждению, эта специя служит хорошим антисептиком для продуктов.
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