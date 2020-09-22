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В Роспотребнадзоре раскрыли главную опасность домашних консервов 

Lenta.ru и ещё 14 6 часов назад
Названа опасность домашних консервов
Фото: РИА Новости
В Роспотребнадзоре предупредили россиян об опасности употребления домашних консервов и солений. Главную угрозу представляют возбудители ботулизма, вызывающие тяжелое поражение нервной системы. Об этом стало известно ТАСС.
По данным надзорного органа, именно домашние заготовки чаще всего бывают причиной этого смертельно опасного заболевания. Возбудители болезни живут только при отсутствии доступа кислорода. Таким образом герметично закрытые консервы, соления и копчения домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, создают благоприятные условия для размножения спорообразующей палочки Clostridium botulinum.

При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, а консервная банка может и не быть вздутой.

Специалисты пояснили, что в домашних условиях невозможно отмыть продукты от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма.
Кроме того, при покупке «с рук» существует риск того, что что изготовитель готовил и хранил продукты без соблюдения правил гигиены и температурного режима. Домашние консервы следует хранить только в холодильнике или погребе, а перед употреблением подвергать температурной обработке в течение 15-20 минут, добавили в Роспотребнадзоре.
В августе 2019-го Роскачество напомнило об опасности покупки продуктов в несанкционированных точках продаж и без соответствующей документации от органов контроля. Это чревато многочисленными рисками — среди них угроза заболевания дизентерией, сальмонеллезом и ботулизмом.
По данным службы, каждый год от ботулизма страдает около 200 человек. В первом полугодии 2020 года было зафиксировано 60 случаев, 6 из них закончились летальным исходом.
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Еда , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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