Названы самые опасные для завтрака продукты 

Врач-диетолог Инна Кононенко в интервью "Пятому каналу" назвала продукты, употребление которых на завтрак может навредить здоровью и привести к ожирению.

В первую очередь специалист рекомендовала исключить из утреннего рациона быстрозавариваемые каши, поскольку они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина.

"А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть", — объяснила она.

В список "вредных завтраков" также попали мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами.

Кроме того, Кононенко развеяла миф о пользе свежевыжатых соков и смузи. По ее словам, в них много простых сахаров. При этом количество фруктозы зависит от вида фрукта.

"С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", — заключила она.