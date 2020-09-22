Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Названы самые опасные для завтрака продукты 

РИА Новости и ещё 15 4 часа назад
Врач-диетолог Инна Кононенко в интервью "Пятому каналу" назвала продукты, употребление которых на завтрак может навредить здоровью и привести к ожирению.
В первую очередь специалист рекомендовала исключить из утреннего рациона быстрозавариваемые каши, поскольку они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина.

"А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть", — объяснила она.

В список "вредных завтраков" также попали мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами.
Кроме того, Кононенко развеяла миф о пользе свежевыжатых соков и смузи. По ее словам, в них много простых сахаров. При этом количество фруктозы зависит от вида фрукта.
"С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", — заключила она.
Последние новости
Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Раскрыты обстоятельства смерти ведущего "Столото Раскрыты обстоятельства смерти ведущего "Столото
Женский форум
Еда , Видео , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам назвали продукт для профилактики рака
Россиянам назвали продукт для профилактики рака
Что нужно есть вечером, чтобы худеть даже во сне
Что нужно есть вечером, чтобы худеть даже во сне
«Жестокий неизлечимый алкоголизм»
«Жестокий неизлечимый алкоголизм»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
6-месячный малыш стал рекордсменом в водных лыжах
00:26
6-месячный малыш стал рекордсменом в водных лыжах
Дети
Звезды, которые чересчур увлеклись пластикой
11:40
Звезды, которые чересчур увлеклись пластикой
Красота Звёзды
7 опасностей, поджидающих вас в постели
04:30
7 опасностей, поджидающих вас в постели
Дом и сад Здоровье
Губерниев приоткрыл тайны личной жизни Алины Кабаевой
03:45
Губерниев приоткрыл тайны личной жизни Алины Кабаевой
Звёзды Любовь
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Мужчина рассказал, как похудел на 10 кг за 5 часов
02:31
Мужчина рассказал, как похудел на 10 кг за 5 часов
Здоровье
Как в два счета передвинуть тяжеленный шкаф
03:04
Как в два счета передвинуть тяжеленный шкаф
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение